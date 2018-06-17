Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre – Fotomaç TV
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    Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre

    Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre, tatilde yaptığı çalışmaların sosyal medyada paylaştı. Gökhan'ın görüntülerini izleyen siyah-beyazlı taraftarlara 'yeni transfer' yorumunu yaptı.

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    17 Haziran 2018, Pazar
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