Beşiktaş'ın şampiyonluk hesapları!

Şampiyonluk yarışında üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, tüm maçlarını kazanıp, Başakşehir ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray'ın 1 Başakşehir'in ise 2 maçta puan kaybetmesi gerekiyor.