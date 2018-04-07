Beşiktaş'ın Göztepe 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. İşte siyah beyazlılarda maça başlaması beklenen ilk 11...
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