''Beşiktaş, Talisca'ya 21 milyon € veremez!''
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Talisca ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Derbide muhtemel 11'ler belli oldu!
- Şampiyonluk oranları güncellendi!
- Babel'in şutları, sosyal medyayı yıktı!
- Beşiktaş'ta Fabri sıkıntısı
- 90 dakikada en çok kilit pas yapan futbolcular
- Beşiktaş - Bayern Münih maçı sonrası paylaşımlar
- İşte Süper Lig'in en golcü 11'i!
- Dış sahada en çok gol atan futbolcular