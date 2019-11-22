Beni Bırakma 141. Bölüm

Cansu, Esin'in kirli oyunlarının da yardımıyla; Emre'yi, Suriye'de yanında kendisinin olduğuna inandırmayı başarır. Ancak işin iç yüzünün farkında olan birisi vardır: Arzu! Bu esnada birbirlerinden habersiz, veda etmeye hazırlanan iki aşık aynı yerde baş başa kalacaktır: Zeynep ve Emre. Meltem'in tüm planları suya düşmüş, Sıla'dan kurtulabilmek için yeni yollar aranırken; karşısına hiç beklemediği bir anda, evini kendisinin yaktırdığını anlayan Rüstem dikilecektir. Hacer olarak bildiği, hastanede yatmakta olan Sıla'yı ziyaret eden Tarık, ondan şok bir isim duyacaktır!