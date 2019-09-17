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Başkan Erdoğan milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücülerimiz Sümeyye Boyacı gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya elde ederek, tüm Türkiye'yi gururlandırmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcularımızı İngiltere dönüşü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.





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17 Eylül 2019 , Salı
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