Başakşehir'de zorlu randevu
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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