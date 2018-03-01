Aykut Kocaman yine o konudan şikayetçi oldu! – Fotomaç TV
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    Aykut Kocaman yine o konudan şikayetçi oldu!

    Aykut Kocaman derbi maçı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.

    Aykut Kocaman: Lig maçına göre değişiklikler olması gerekecek. Maçtan önce serzenişte bulunduğum gibi lig maçıyla bu maç arasında uzun bir süre yok, onu düşünerek de kadro yaptık. Tabi Beşiktaş'ın böyle bir sıkıntısı yok.

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    01 Mart 2018, Perşembe
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