Aslan'ın gizli kahramanı Marcao
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Marcao'nun sergilediği etkili performans istatistiklere de yansıdı.
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