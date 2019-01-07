Antalya'da Terim şov!
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Antalya'da Terim şov!

Fatih Terim, Galatasaray'ın Antalya kampında klasını konuşturdu. Antrenmanda hünerlerini sergileyen Terim, minyatür kaleye art arda şutlar çekti. Dört kez topu direğe isabet ettiren deneyimli çalıştırıcı beşinci şutunda topu ağlara yolladı. Terim'in bu şutları bilerek yapıp yapmadığı bilinmezken 65 yaşındaki hocanın futbolculuk günlerinden esintiler sunduğu bu anlar sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

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07 Ocak 2019, Pazartesi
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