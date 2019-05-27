Altyapının da şampiyonu Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, aynı başarıyı altyapı liglerinde de yakaladı.
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