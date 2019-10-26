Ali Koç'tan Başkan Erdoğan'a flaş davet
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu akşam oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçını izlemek üzere Ülker Stadı'na davet etti.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
Fenerbahçeli, cumhuriyete bağlıdır ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkar. Bu vesileyle 96. yaşına erişeceğimiz Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyor ve daha nice bayramlar diliyorum.Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağolun, varolun. Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz.
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