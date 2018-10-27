Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Futbolda beklentinin uzağında olduklarını kaydeden Ali Koç, zihniyet değişikliğinin sıkıntılar yaratacağını bildiklerini ifade etti.



Temel felsefelerinden birinin yaş ortalamasını düşürmek olduğunu ifade eden Ali Koç, ''Geçen sene itibarıyla ligin en yaşlı takımlardan biriydik. İkinci hedef ise maaş ortalamasını düşürmekti. Üçüncü hedefimizde yatırım yaptığımız sporculardan bir ekonomik değer sağlamaktı. 3 hedefle yola çıktık. Bu sene 25 milyon Euro'luk satış yaptık ve 13 milyon Euro satın alma yaptık. Finansal Fair-Play sıkıntılarından dolayı satışlarımızda transferin sonuna geldiği için bunları son dakika yapmak zorunda kaldık. Hocamız 2 ay boyunca en temel oyuncusu olan Josef ve Giuliano'yu satmak zorunda kaldık. İkisinin getirdiği meblağa baktığımız zaman hepimiz karar verdik ki satmamak sorumsuzluk olur. Josef Aralık'ta boşa çıkacaktı ve 4 milyondan başlayan pazarlıklar 12 milyona gelince yapacak hiç bir şey yoktu. Hocamızın da hakkını vermek lazım 2 önemli oyuncudan mahrum kaldı. Yeni bir takım kurduk sancılı olacağınız biliyorduk. Belki çok fazla yeni oyuncuyu çok erken sahaya sürmenin öz eleştirisini yapabiliriz. Samandıra'nın dengelerine daha çabuk hakim olamamaktan dolayı da öz eleştiri olabilir. Bunlara rağmen 9 maçta aldığımız 9 puan sadece bunlarla açıklanamaz. Bizim gibi büyük takımlar kötü oynadığı zamanda maç kazanabilir. Bütün olumsuzlukları biz üst üste yaşadık. Bu kadar kötü bir başlangıcın sonu iyi olacak bir karmanın olacağını kendi kendime söylüyorum. Kulübümüzün geleceğinin temellerinin daha sağlam olması, kendi ürettiği mali güçten sürdürebilir bir sportif başarı yakalaması gerekiyor. Yola çıkarken zor olacağını biliyorduk. Değişime harcayacağımız zamanı futbolda kriz yönetimine harcıyoruz. Kötü oynadığımız günler geçti. 5 maçın 4'ünde gol yemedik savunmayı oturduk. Ofansif futbolda oturdukça galibiyetler gelecektir" dedi.