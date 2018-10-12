Ali Baransel: Galatasaray'ın Avrupa'ya gidememe ihtimali var!
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    Ali Baransel: Galatasaray'ın Avrupa'ya gidememe ihtimali var!

    A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, Galatasaray'ın önümüzdeki sene Avrupa'ya gidememe ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Baransel, "UEFA'nıın bu tip konularda pek affı yok. Bir karar alıyorlar onu bir şekilde uyguluyorlar. Önümüzdeki sene Galatasaray'ın Avrupa'ya gitmesi konusunda ciddi bir tehlike var. %60-70'lerde bu oran. Aynı şeyler Beşiktaş ve Fenerbahçe içinde geçerli." ifadelerini kullandı.

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    12 Ekim 2018, Cuma
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