Ahmet Nur Çebi resti çekti "İndirim yapmazlarsa gitsinler"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yüksek maaş alan oyuncularıyla ilgili, indirime gitmedikleri takdirde yollarını ayırmayı düşündüklerini söyledi.
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