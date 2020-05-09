Ahmet Akcan: Futbolun geleceği adına liglerin oynanması en doğrusu
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Gün Ortası programında önemli açıklamalarda bulundu. Akcan, corona virüsü salgınının nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da tekrar başlatılması kararıyla ilgili "Futbolun geleceğine adına liglerin oynanması en doğrusu, en uygunu" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.