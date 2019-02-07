Ahmet Ağaoğlu: "UEFA'dan 8 ay daha süre istedik"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün ciddi anlamda iflasın eşiğine getirildiği belirten Ağaoğlu, "UEFA ile yaptığımız görüşmede 8 ay daha süre istedik" dedi.
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