Ahmet Ağaoğlu: "UEFA'dan 8 ay daha süre istedik"
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Ahmet Ağaoğlu: "UEFA'dan 8 ay daha süre istedik"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün ciddi anlamda iflasın eşiğine getirildiği belirten Ağaoğlu, "UEFA ile yaptığımız görüşmede 8 ay daha süre istedik" dedi.

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07 Şubat 2019, Perşembe
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