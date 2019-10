Abdullah Avcı'dan istifa yanıtı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Braga'ya sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, "Aslında iyi başladık. 10 dakikada 2 pozisyonumuz vardı, 1'i direkten döndü. Bir de kaçan frikik var. Sonrasında oyun dengelendi. Ayağımızdaki bir top kaybından golü yedik. İkinci yarının başında rakip daha iyiydi. Sonrasında oyunu çevirmeye çalıştık. Golü bulduk, 2 dakika sonra penaltı kazandık ama kaçırdık. Yarın yine kazansak Adem'e attırırdım. Özellikle zihinsel yorgunluktan sonra geniş alan verdik ve yediğimiz gol var. Bundan sonra oyunu çeviremedik. Ayağımızdan kaybettiğimiz bir top ve uzaktan yaptığımız ortanın dönüşünde yediğimiz golle maçı kaybettik. Elimizdeki mevcut kadroyla ancak bunu yaptık. Oğuzhan'ın 60 dakika kalması gerekiyordu, Necip'i ancak bu kadar kullanabildik. Hamlelerimiz zaman zaman cevap verdi, hatta cebimize kadar gelmişti ama çeviremedik. Üzgünüz. 2 gün sonra oynayacağız. Avrupa Ligi'nde oynayıp en az dinlenen biziz. Rakiplerimiz pazartesi günü oynayacaklar. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Burada bize çok yardımcı olan taraftarımızın coşkusuyla sıfırdan başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YAPABİLECEĞİMİZ HAMLELER BUYDU"

Takımda yaşanan sakatlıkların oyundaki hamleleri de olumsuz etkilediğini söyleyen Avcı, "Bugün yapabileceğimiz hamleler buydu. Sakatlıktan dönen oyuncularımızı oynatmak zorunda kaldık. Oğuzhan ancak 60 dakika oynayabilirdi. Elimizde sağ bek yok bu nedenle Necip'i hafta sonuna kullanmak istediğimiz için değiştirdik. Oyuncular aslında hamlelere tepkiler verdi. Penaltıyı atsaydık belki başka senaryo olacaktı. 3-4 haftadır oyunda esneklik yapıyoruz. Saha parselasyonunda bir takım değişiklikler oluyor. Necip sağ bek oynuyor, Roco ilk kez oynuyor. Belki odaklanma ve merkeze oynamama konusunda uyardım. Rakibin bu alanını açmak istedik. Çünkü merkezde bir tuzak var ve 30-40 metre pas atmamamız gerekiyordu, uyarım bu konudaydı" diye konuştu.

"22 FARKLI OYUNCUYU İLK 11'DE OYNATMAK ZORUNDA KALDIM"

Geride kalan sürede hiçbir karşılaşmaya ideal kadroyla çıkamadıklarını söyleyerek sözlerini sürdüren Abdullah Avcı, "8, 9 haftada 22 farklı oyuncunun ilk 11'de başlaması herhalde başka bir teknik adamın başına gelmemiştir. Kırmızı kartlar, darbe sakatlıkları ve adale sakatlıkları oldu. İdeal takımımla şu ana kadar maça çıkamadık. Bazen performans, bazen sakatlıklar nedeniyle 22 farklı oyuncu ilk 11'de başladı maçlara. Hep bir sonraki maçı kazanmak için hesap yaptık" dedi. Adem Ljajic'in performansıyla ilgili de konuşan Avcı, "Bizim takımın özel oyuncularından birisi Adem. Biraz önce de söyledim, bir penaltı daha olsa yine ona attırırım. Zihinsel ve fiziksel hazırlanıp ona göre maça çıkacağız. Burada taraftarımızın müthiş desteğiyle kazanmak istiyoruz. Geriye düştüğümüzde yardımcı oldular bize ve pazar günü de bunu bekliyorum" açıklamasını yaptı.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Beşiktaş tribünlerinin istifa çağrısıyla ilgili de konuşan Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünmedim, mücadele etmeye devam edeceğim ama taraftar her zaman haklıdır. Onlar buraya geliyorlar, hayatlarından fedakarlık ediyorlar. Forma alıyorlar, kombine alıyorlar. Tepkilerinde her zaman haklılar. Ağızlarından kötü bir kelime de çıkmadı. Dünyanın her yerinde böyle. Bu durum kaçınılmaz bir gerçek. Burada desibel rekorları kırmış bir taraftardan bahsediyoruz ve derbide bize yardımcı olacaklardır" dedi. Son haftalarda oyun planlarında değişiklikler olduğunu da söyleyen Avcı, "Oyun planlarında bir takım değişiklikler oldu. Pas oyunundaki değişiklikleri anlatmak için fazla zaman gerekir. Aslında 3-4 haftadır oyun planında bazı değişiklikler var. Galatasaray derbisi için de önce bir dinlenelim. Bunun planını maç gününde oyuncularla paylaşırız" dedi. Son olarak derbiyle ilgili konuşan Avcı, "Maça hazırlanmak için 2 günümüz var. Mevcut sakatlıkları olan oyuncuların son durumları cumartesi günü belli olacak. Atiba bugün kulübedeydi. Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Diaby, Victor Ruiz ve Douglas'ın olmama ihtimali yüksek. Kendimiz ve rakiple ilgili analiz geldikten sonra değerlendireceğiz genç oyuncuları. Beşiktaş taraftarı kendi bünyesinden çıkan oyuncuları hep sahiplenmiştir. Kartal'ın ismi de bu takıma çok uygun. İnşallah iyi olacak onun için. Ben her zaman kurumumu ve oyuncumu korumuşumdur. 17. haftaya kadar bu oyuncularla devam edeceğiz. Yeni yönetimle devre arasında bir transfer değerlendirmesi yapacağız ve ona göre hareket edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.