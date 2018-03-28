27 ülkenin içinde lideriz! – Fotomaç TV
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    27 ülkenin içinde lideriz!

    Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi 27 Avrupa ülkesindeki liglerde kulüplerin yaş ortalamalarını inceledi. Türk takımları kadro yaş ortalamasında başı çekerken, Süper Lig'de ilk sırayı Beşiktaş aldı.Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi 27 Avrupa ülkesindeki liglerde kulüplerin yaş ortalamalarını inceledi. Türk takımları kadro yaş ortalamasında başı çekerken, Süper Lig'de ilk sırayı Beşiktaş aldı.

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    28 Mart 2018, Çarşamba
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