27 ülkenin içinde lideriz!
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi 27 Avrupa ülkesindeki liglerde kulüplerin yaş ortalamalarını inceledi. Türk takımları kadro yaş ortalamasında başı çekerken, Süper Lig'de ilk sırayı Beşiktaş aldı.Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi 27 Avrupa ülkesindeki liglerde kulüplerin yaş ortalamalarını inceledi. Türk takımları kadro yaş ortalamasında başı çekerken, Süper Lig'de ilk sırayı Beşiktaş aldı.
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