1900 yılı spor olayları (Arşiv Odası)
İtalyan ordusu tarafından kurulan Mussolini destekli Lazio... Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmed... İngiltere'de 50 puanla şampiyon Aston Villa... Paris Olimpiyatları'nda Fransa'dan şaibeli madalya... İşte 1900 yılında yaşanan spor olayları...
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