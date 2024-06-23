Haberler Voleybol TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIVB Milletler Ligi

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIVB Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde sahne alan Filenin Efeleri, 12. maçında galibiyet için mücadele edecek. Voleybol maçının yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIVB Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nin 12. maçında İtalya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılyor. Peki Türkiye - Kanada voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 17:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

ASpor CANLI YAYIN

Aslan'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim
F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu
DİĞER
Montella için istifa iddiası! Hatalarını tek tek açıkladı: Bu nasıl saçma bir bahanedir
AK Parti'de 'muhasebe' MYK'sı! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı
Flaş Montella yorumu! "Yaptığı tercihler..."
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalya yarı finalde
Milletler Ligi'nde ilk finalist İtalya!
İstanbul baraj doluluk oranı
23 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 23 HAZİRAN 2024 🤲
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim Aslan'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim 12:14
Michel Salgado Sakaryaspor için geliyor! Michel Salgado Sakaryaspor için geliyor! 11:17
Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu... Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu... 11:11
Trabzonspor'da ayrılık! Kendisi açıkladı Trabzonspor'da ayrılık! Kendisi açıkladı 11:06
Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta? 10:50
Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı 10:21
Daha Eski
F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu 10:21
İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? 09:38
İsviçre - Almanya maçı hangi kanalda? İsviçre - Almanya maçı hangi kanalda? 09:16
23 Haziran bugün kimin maçı var? 23 Haziran bugün kimin maçı var? 07:29
Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... 01:26
Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu 01:26