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ARJANTİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Arjantin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Arjantin ile karşı karşıya geliyor. Oynanan 9 maçta yalnızca tek galibiyet alan Filenin Efeleri, 5 puanla 15. sırada yer alıyor. Puan sıralamasında son basamakta yer alan takımın küme düşecekken ay-yıldızlılar, Arjantin karşılaşmasını kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki Arjantin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 09:01 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 09:02
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ARJANTİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Arjantin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nde 3. haftaya Arjantin karşılaşması ile devam ediyor. Ligde 1 galibiyet ve 9 yenilgi sonucunda 5 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, 15. sırada yer alıyor. Toplam 16 ekibin yer aldığı VNL'de ilk 8 sırada yer alacak takımlar play-off oynayacak, son sıradaki takım ise küme düşecek. Peki Arjantin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ARJANTİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Türkiye maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, 21 Haziran Cuma günü Sırbistan ve 23 Haziran Pazar günü İtalya'yla karşılaşarak bu sezon VNL maçlarını tamamlayacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışan milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

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