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VakıfBank Rus smaçör Marina Markova'yı kadrosuna kattı

Son dakika spor haberleri... VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 planlamaları doğrultusunda yaz döneminde Jakarta Elektrik PLN forması giyecek olan 23 yaşındaki Rus smaçör Marina Markova'yı transfer ettiğini açıkladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:46
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VakıfBank Rus smaçör Marina Markova'yı kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu planlamaları doğrultusunda yaz döneminde Jakarta Elektrik PLN forması giyecek 23 yaşındaki Rus smaçör Marina Markova'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, ağustos ayında takıma katılacak sporcu için "Marina, VakıfBank ailesine hoş geldin. Yeni sezonda birlikte çalışıp büyük başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.

Markova, geçen sezonun ilk yarısında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'ta forma giymişti. Rus oyuncu, sezonun kalan bölümünde ise İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibinde görev almıştı.

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