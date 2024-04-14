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F.Bahçe Parolapara’nın konuğu Halkbank
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonluğu 3 galibiyete ulaşan ekibin elde edeceği 5 maçlık seride Halkbank, ilk karşılaşmayı Ankara'da 3-1 kazandı.
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