Haberler Voleybol F.Bahçe Parolapara’nın konuğu Halkbank

F.Bahçe Parolapara’nın konuğu Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonluğu 3 galibiyete ulaşan ekibin elde edeceği 5 maçlık seride Halkbank, ilk karşılaşmayı Ankara'da 3-1 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Parolapara’nın konuğu Halkbank
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonluğu 3 galibiyete ulaşan ekibin elde edeceği 5 maçlık seride Halkbank, ilk karşılaşmayı Ankara'da 3-1 kazandı.
DİĞER
Son dakika haberi: Real Madrid kazandı, taraftarlar çıldırdı! "Arda Güler nerede?"
CANLI | İsrail resmen duyurdu: İran İHA ve füzelerle saldırdı! Kudüs'te patlama Tahran'da kutlama
İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları!
Fenerbahçe'den İrfan Can kararı! Sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eczacıbaşı F.Bahçe'yi devirdi seriyi eşitledi
G.Saray Daikin seriyi 1-1'e getirdi!
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (13 Nisan)
OMUZ KASI GELİŞTİRME
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (13 Nisan)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
‘Beşiktaş böyle oynamaz’ ‘Beşiktaş böyle oynamaz’ 00:50
3 aday var 3 aday var 00:49
Joao Felix attı Barcelona kazandı! Joao Felix attı Barcelona kazandı! 00:05
Joao Felix attı Barcelona kazandı! Joao Felix attı Barcelona kazandı! 00:05
Beşiktaş'tan Santos açıklaması! Tazminatı ne kadar? Beşiktaş'tan Santos açıklaması! Tazminatı ne kadar? 00:01
G.Saray'dan ses getirecek transfer! G.Saray'dan ses getirecek transfer! 23:57
Daha Eski
Galatasaray'dan flaş hamle! Yeni hedef... Galatasaray'dan flaş hamle! Yeni hedef... 23:46
Onur Göçmez: Beşiktaş böyle oynayamaz! Onur Göçmez: Beşiktaş böyle oynayamaz! 23:42
Beşiktaş'tan Santos açıklaması! Tazminatı ne kadar? Beşiktaş'tan Santos açıklaması! Tazminatı ne kadar? 23:41
Fenerbahçe'den İrfan Can kararı! Sözleşmesi... Fenerbahçe'den İrfan Can kararı! Sözleşmesi... 23:35
Hari Vukas: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık! Hari Vukas: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık! 23:30
Maçtan sonra tribünlerde gerginlik yaşandı! Maçtan sonra tribünlerde gerginlik yaşandı! 23:30