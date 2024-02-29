Haberler Voleybol Imoco Conegliano 3 - 1 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET | CEV Şampiyonlar Ligi

Imoco Conegliano 3 - 1 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET | CEV Şampiyonlar Ligi

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalinde her iki maçta da İtalya’nın Imoco Conegliano takımına 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 00:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Imoco Conegliano 3 - 1 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET | CEV Şampiyonlar Ligi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, çeyrek final ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Imoco Conegliano takımına 20-25, 25-18, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup oldu. İstanbul'daki ilk karşılaşmadan da aynı skorla mağlup ayrılan sarı-siyahlılar, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Çeyrek finalde VakıfBank'ı eleyen Imoco, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.SALON: Palaverde

HAKEMLER: Vitor Alexandre Goncalves - Roy Bensimon

IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson Cook, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro, Bugg)

VAKIFBANK: Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Acar, Busa, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

SETLER: 20-25, 25-18, 25-19, 25-16

SÜRE: 94 dakika (23, 26, 25, 20)

DİĞER
Sinem Kobal 1 yaşındaki kızı Leyla’yı paylaştı! Sinem Kobal kızını öpmelere doyamadı!
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel'den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlamış durumda
Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide...
G.Saray kupaya veda etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Parolapara finali göremedi!
Halkbank Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Mart rakamları
MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?
MSÜ'de kalem veriliyor mu?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VakıfBank Şampiyonlar Ligi’ne veda etti VakıfBank Şampiyonlar Ligi’ne veda etti 00:30
Mert Hakan'dan flaş paylaşım! Mert Hakan'dan flaş paylaşım! 00:26
Anadolu Efes deplasmanda mağlup! Anadolu Efes deplasmanda mağlup! 00:20
Beşiktaş yarı finalde! Beşiktaş yarı finalde! 00:18
Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 00:14
Şota Arveladze: Maç için defans çalıştık! Şota Arveladze: Maç için defans çalıştık! 23:49
Daha Eski
Talisca'nın hat-trick'i Al Nassr'a yetmedi Talisca'nın hat-trick'i Al Nassr'a yetmedi 23:38
Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide... Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide... 23:30
Victor Nelsson: Son derece üzgünüz Victor Nelsson: Son derece üzgünüz 23:30
Marcao: Tur atladığımız için sevinçliyiz! Marcao: Tur atladığımız için sevinçliyiz! 23:22
G.Saray kupaya veda etti! G.Saray kupaya veda etti! 22:43
G.Saray Çağdaş Faktoring veda etti! G.Saray Çağdaş Faktoring veda etti! 22:26