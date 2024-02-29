Imoco Conegliano 3 - 1 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET | CEV Şampiyonlar Ligi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, çeyrek final ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Imoco Conegliano takımına 20-25, 25-18, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup oldu. İstanbul'daki ilk karşılaşmadan da aynı skorla mağlup ayrılan sarı-siyahlılar, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Çeyrek finalde VakıfBank'ı eleyen Imoco, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.SALON: Palaverde

HAKEMLER: Vitor Alexandre Goncalves - Roy Bensimon

IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson Cook, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro, Bugg)

VAKIFBANK: Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Acar, Busa, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

SETLER: 20-25, 25-18, 25-19, 25-16

SÜRE: 94 dakika (23, 26, 25, 20)