Vakıf'ta sürpriz yok

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, evinde Türk Hava Yolları'nı konuk etti. Mücadeleye THY oldukça etkili başladı. İlk 8 sayı karşılıklı olarak alınırken, konuk takım sonrasında vites yükseltti ve bir ara aradaki farkı 10 sayıya kadar çıkardı. VakıfBank, çabalasa da seti 17-25 kaybetti. İkinci sette toparlanan sarı-siyahlılar, seti 25-21 üstün bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

HEYECAN FIRTINASI

Üçüncü sete THY bu kez 2-0'la başladı. Ancak VakıfBank, daha sonra sazı eline aldı ve farkı 3 sayıya kadar çıkardı. Konuk takım üst üste bulduğu sayılarla skoru 20-20'de eşitledi. VakıfBank başantrenörü Guidetti, bu bölümde yaptığı hamlelerle setin 25-22 kazanılmasını sağladı. 4. sette THY, 18-22 ile farkı bir ada 4 sayıya çıkardı ama toparlanan VakıfBank, seti 27-25 maçı ise 3-1 kazandı.