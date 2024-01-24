Sultanlara yakışır

Türkiye'de kadın voleybolcuların yeri bambaşka… Hem milli takımlar hem de kulüpler sayısız başarı elde etti. Sultanlar Ligi de 40 yaşına bastı. Bu özel gün Vodafone sponsorluğunda keyifli bir buluşmayla kutlandı. Dünyanın kadın voleyboluna, Türkiye'de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı anlaşmaya imza atan Vodafone hem sponsorluğunu hem de kadınlar liginin 40. yılını kutladı. Vodafone 3 yıl boyunca Sultanlar Ligi'ne sponsorluğunu sürdürecek.

BİZE İLHAM VERİYOR

Gecede konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy "Kadın voleybolcularımızın başarı öyküsü hepimize ilham veriyor. Bu ilhamı başta kadınlarımız olmak üzere tüm topluma taşımak istiyoruz" dedi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise şunları söyledi: "Dünyanın en iyi voleybol ligi, Vodafone Sultanlar Ligi. Milli Takımımız dünya sıralamasında en üst sırada. . Şimdi hedefimiz Olimpiyatlarda madalya almak." Geceye tüm voleybolcular katıldı.