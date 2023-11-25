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Tianjin'e Melissa Vargas şoku!

Filenin Sultanları'yla tarihi başarılara imza atan ve Çin ekibi Tianjin'e transfer olan Melissa Vargas'ın sakatlığındaki son durum merak konusuydu. Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde Vargas ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:32
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Tianjin'e Melissa Vargas şoku!

Filenin Sultanları ile oynadığı 3 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin'e transfer olmuştu.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen milli pasör çaprazının son durumu hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"HAREKET EDEMİYORDUM"

Geçtiğimiz günlerde Tianjin spor kanalına konuşan Vargas, "Buraya yeni geldiğimde hiç hareket edemiyordum. Ama şimdi artık ağrılarım azaldı, neredeyse yok sayılır. O yüzden hızlı toparlanıyorum. Bütün maçları takip ettim. Voleybol sporcusu olarak tabii ki (omzumdan) sakatlık yaşamayı istemem. O yüzden hemen toparlanıp, sahalara hemen dönmek istiyorum." sözleriyle sakatlığı hakkında bilgi vermişti.

DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI'NDA OYNAYAMAYACAK

La Gazzetta dello Sport'tan Gian Luca Pasini'nin haberine göre, Melissa Vargas'ın sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yıldız voleybolcunun Çin ekibiyle Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etme olasılığı oldukça zor görünüyor.

ŞAMPİYONA ARALIK'TA

Dünya Kulüpler Şampiyonası 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Çin'de İtalyan takımları olmadan oynanacak. Türkiye'yi ise Vakıfbank ve Eczacıbaşı temsil edecek.

"4-6 HAFTA TEDAVİ SÜRECİ OLACAK"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da geçtiğimiz günlerde Vargas'ın sakatlığı hakkında açıklama yaparak, "Vargas antrenmanda omzundan sakatlandı, bu sakatlığın tedavisi devam ediyor. Vargas'ın bu başarıda herkes gibi payı var. Bizim evladımız, biz evladımızı takip etmez miyiz? Vargas, MR'ını görmeden biz gördük. Yakından takip ediyoruz. 4-6 hafta dinlenme ve tedavi süreci olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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