Haberler Voleybol Türk Hava Yolları 1-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türk Hava Yolları 1-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 21:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk Hava Yolları 1-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Neriman Özsoy, Macris, Şeyma Ercan, Derya Güç)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Busa, İdil Başcan, Selin Çalışkan)

Setler: 23-25, 25-27, 25-17, 23-25

Süre: 117 dakika (27, 34, 27, 29)

DİĞER
Euro 2024 ne zaman? Avrupa Şampiyonası Euro 2024 ne zaman başlıyor, biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu
Temsilcisi resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...
Salih Özcan savaşı! İşte bonservis bedeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Opet set vermedi!
Voleybolda 9. hafta bugün start alıyor
Steam'de TL'den dolara geçildi, fiyatlar uçtu!
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
🌛Ay Balık burcunda! Fantastik rüyalara hazır olun
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temsilcisi resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... Temsilcisi resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... 21:04
Göztepe'ye Bulgar teknik adam! Göztepe'ye Bulgar teknik adam! 20:57
Salih Özcan savaşı! İşte bonservis bedeli Salih Özcan savaşı! İşte bonservis bedeli 20:54
Altay'da Serkan Afacan dönemi! Altay'da Serkan Afacan dönemi! 20:16
Türk takımlarının İsrail ekipleriyle yapacağı maçların yeri değişti Türk takımlarının İsrail ekipleriyle yapacağı maçların yeri değişti 20:11
F.Bahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor 19:28
Daha Eski
Beşiktaş taktik çalıştı! Beşiktaş taktik çalıştı! 19:26
Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi 19:24
Eski dünya yıldızı Ronaldinho zor durumda! Eski dünya yıldızı Ronaldinho zor durumda! 19:13
Fenerbahçe'den rekor forma satışı! Fenerbahçe'den rekor forma satışı! 18:53
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 oyuncu... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 oyuncu... 18:04
Sivasspor'da Trabzonspor hazırlıkları Sivasspor'da Trabzonspor hazırlıkları 17:32