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Fenerbahçe Opet 3-0 Calcit Kamnik (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe Opet galibiyetle başladı!

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Calcit Kamnik'i 3-0'lık skorla set vermeden devirdi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 08:45
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Fenerbahçe Opet 3-0 Calcit Kamnik (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe Opet galibiyetle başladı!

Fenerbahçe Opet, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Carlos Alberto Robles Garcia (İspanya)

Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Drca, Federovtseva, Aslı, Stysiak, Gizem (L) (Ergül, Meryem, Fetisova, Ada (L), Buse, Cansu, Ana Cristina)

Calcit Kamnik: Najdic, Radiskovic, Hutinski, Pucelj, Boisa, Rituper, Banko (L) (Sen, Spoljaric (L), Cizman, Gorjup)

Setler 25-16, 25-18, 25-19

Süre: 67 dakika (20, 22, 24)

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