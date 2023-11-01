Haberler Voleybol Ziraat Bankkart 3-1 Halkbank (MAÇ SONCU ÖZET) Şampiyon Ziraat Bankkart!

Ziraat Bankkart 3-1 Halkbank (MAÇ SONCU ÖZET) Şampiyon Ziraat Bankkart!

AXA Sigorta Şampiyonlar Ligi Kupası Finali'nde Ziraat Bankkart ile Halkbank kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Ziraat Bankkart oldu. Ziraat Bankkart böylece kupanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 20:24 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 20:37
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Ziraat Bankkart 3-1 Halkbank (MAÇ SONCU ÖZET) Şampiyon Ziraat Bankkart!

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank'ı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada başkentin iki temsilcisi Ziraat Bankkart ile Halkbank karşı karşıya geldi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan ve Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank'ın karşılaştığı maçtan 3-1 galip ayrılan kırmızı beyazlı ekip, organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Ziraat Bankkart'a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

Ziraat Bankkart, geçen yıl Şampiyonlar Kupası'nı Arkas Spor'u 3-0 yenerek kazanmıştı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Set sonucu: Ziraat Bankkart: 22-25 Halkbank

2. Set sonucu: Ziraat Bankkart: 31-29 Halkbank

3. Set sonucu: Ziraat Bankkart: 25-19 Halkbank

4. Set sonucu: Ziraat Bankkart 25-23 Halkbank

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