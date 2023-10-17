Vodafone kadın voleybolcuların yanında

Spor alanında yaptığı başarılı sponsorluklarla tanınan Vodafone, son olarak Türkiye Voleybol Federasyonu'yla yeni bir anlaşmaya imza attı.

Maraton, futbol ve espor gibi branşların ardından voleybola da destek vermeye başlayan Vodafone, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Buna göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve tüm alt yaş grubu (U21, U19, U17) takımlarının kullandığı formaların göğsünde Vodafone logosu bulunacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun üst klasman kadınlar ligi Sultanlar Ligi'nin yeni adı Vodafone Sultanlar Ligi olacak. Dünyada kadın voleyboluna, yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone'un desteği 3 yıl sürecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi:

TECRÜBEMİZ ÇOK YÜKSEK

Vodafone'un sponsor olduğu kurumlar hangileri ve geri dönüşlerden memnun musunuz?

Bugüne kadar maraton, futbol, espor gibi alanlarda yaptığımız uzun soluklu sponsorluklarla spora destek verdik. Bunlardan en kapsamlısı, futbol alanında Beşiktaş JK ile 10 yılı aşkın bir süre devam eden işbirliğimiz.

Erkek ve kadın futbol takımlarının yanı sıra stat ismini ve akıllı iletişim altyapısını da kapsayan başarılı bir sponsorluk sürecini geride bıraktık. Ayrıca, uzun yıllar maraton sponsorluğu yaptık.

Spor İstanbul ile birlikte Vodafone İstanbul Maratonu ve Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu düzenledik.

Son yıllarda espor alanında da önemli adımlar attık.

Bahçeşehir SuperMassive Esports, Riot Games, Türkiye Espor Federasyonu, Lokum Games, FUT Esports gibi kurumlarla çeşitli lig ve takım sponsorlukları gerçekleştirdik. Bunlardan FUT Esports işbirliğimiz halen devam ediyor. Bütün sponsorluklarımızı başarıyla tamamladık. Spor sponsorluğu konusundaki güçlü deneyimimizi şimdi de voleybol alanına taşıyor ve kadın voleybolunu destekliyoruz.

TOPLUMLA BÜTÜNLEŞECEĞİZ

VODAFONE markası son dönemde birçok alanda Türk sporuna katkı sunuyor.

Bu alanda marka olarak kendisini nasıl konumlandırıyor?

Toplumu sporla kucaklayan bir markayız.

Markamızın ülkemizdeki ekonomik gelişimin yanında sosyal gelişime de değer katması hedefiyle toplumların birleştiricisi olan spora uzun yıllardır yatırım yapıyoruz.

Gerek geniş kitlesel katılımlı, gerekse kendi içinde özelleşen etkinliklere verdiğimiz desteklerin markamızı daha güçlü kıldığına, marka değerlerimizi toplumun değerleri ile örtüştürdüğüne inanıyoruz. Bu çerçevede, voleybol sponsorluğunu da Türkiye'de markamızı güçlendirecek ve markamızın toplumla daha fazla bütünleşmesini sağlayacak yeni bir adım olarak görüyoruz.

Şirket vizyonumuzla uyumlu olmalı

Destek verdiğiniz alanlarda tercih yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Hem markamıza hem de ülkemize katma değer katacak, insanları spora yönlendirecek sponsorluklar gerçekleştirmeye önem veriyoruz.

Elbette bunu gerçekleştirirken sponsorluk ilişkisinin şirket vizyonumuzla örtüşmesine dikkat ediyoruz.

Marka değerlerimizi toplumun değerleriyle buluşturacak sponsorluklar yapmaya özen gösteriyoruz. Halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik ederken geniş kitlelere ulaşma hedefimizi de destekleyen sponsorluklar bizim için öncelikli oluyor.

Ticari olarak bakmıyoruz

Sponsorlukları ticari bakış açısıyla yapmıyoruz. Sponsorluklarımızı fark yaratan, değer katan projelerle harmanlayarak daha güçlü ve anlamlı işlere imza atmayı hedefliyoruz.

Yaptığımız iletişim ve tanıtım çalışmalarıyla, sponsor olduğumuz alanlarda değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Geniş kitlelere ulaşan güçlü bir pazarlama ve iletişim planıyla sponsorluklarımızı destekliyoruz. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, GfK'nın spor sponsorlukları konusunda yaptığı araştırmada bu alanda akla gelen ilk marka olduk.

"KADINLARIN YANINDAYIZ"

Kadın futbolunun ardından kadın voleybolunu da destekliyorsunuz. Özellikle kadın sporlarına yönelmenizin bir nedeni var mı?

İlk günden bu yana kadınların güçlenmesine önem veren ve bu yönde örnek çalışmalar yapan bir şirketiz.

Her alanda kadınların yanında duruyoruz. Spora da yansıyan cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğine inanıyoruz.

Erkek egemenliğinde olduğu düşünülen alanlarda kadınların da var olduğunu göstermeyi ve cinsiyetçi algıyı kırmayı hedefliyoruz. Beşiktaşlı kadın futbolculara göğüs ve isim sponsoru olarak 11 yıl boyunca destek verdik. Şimdi de kadın voleybolunu destekliyoruz.

Kadın voleybolcularımız, sporun cinsiyeti olmadığının en güzel ispatlarından biri. Kadınların yapıcı ve akılcı enstrümanlarla desteklendiği takdirde ne kadar başarılı olabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler.

İlham kaynağı olan kadın sporcularımızın gururla yanında duruyoruz.

VOLEYBOLU HER KESİME ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ

TÜRKIYE Voleybol Federasyonu ile sponsorluk anlaşması imzaladınız. Türkiye özellikle voleybolda önemli büyük başarılara imza attı.

Siz Türk voleyboluyla ilgili neler söylemek istersiniz?

GFK'nın spor sponsorlukları araştırmasına göre, kadın voleybolu, tüm spor branşları arasında %58 ile en çok takip edilen ikinci branş. Kadınların %67'si, erkeklerin ise %49'u kadın voleybolunu takip ediyor. Tüketicilere göre Türkiye'nin en başarılı olduğu spor branşlarının başında %72 ile kadın voleybolu geliyor.

Bu rakamların da gösterdiği gibi, ülke olarak, voleybolda son derece başarılıyız; uluslararası düzeyde başarılarımız var. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız, tabiri caizse sesimizi yükseltmemiz ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız gerekiyor. Vodafone olarak, voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz.

Diğer yandan, kadın voleybolcularımızın başarı öyküsü hepimize ilham veriyor ve daha geniş kitlelerce bilinmeyi hak ediyor. Onların yaydığı bu ışığı ve ilhamı toplumun her kesimine ulaştırmak istiyoruz.

Bu anlayışla, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk.

Temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi'ne en iyi desteği sağlamak.