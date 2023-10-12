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Halkbank Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek

Son dakika spor haberleri... AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye'yi temsil eden ilk ekip olacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 15:49
Halkbank Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek

Hindistan'ın Bangalore şehrinde 6-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası'na davet edilen mavi-beyazlı takım, organizasyonda Brezilya'nın Itambe Minas ve Sada Cruzeiro Volei, İtalya'dan Sir Safety Perugia, Japonya'dan Suntory Sunbirds ve Hindistan'dan Bharad RuPay ile Ahmedabad Dfenders takımları ile karşı karşıya gelecek.

Başkent ekibinin başantrenörü Slobodan Kovac yaptığı açıklamada, organizasyonda iyi rakiplerle karşılaşacaklarını belirterek, "Bu büyük yarışmaya katılan ilk erkek Türk kulübü olmak büyük onur." dedi.

Hedeflerinin finale kalarak kupayı kazanmak olduğunu vurgulayan Kovac, "Organizasyondaki tüm rakiplerimiz güçlü ancak biz de güçlüyüz ve hedefe ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

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