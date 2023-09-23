Üstündağ: Hedef 22'de 22

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, beşte beş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Üstündağ, "Bu sezonu 22'de 22 yaparak kapatmak istiyoruz. Japonya ve Belçika maçlarından da galibiyetle ayrılıp, grup birincisi olarak olimpiyata gideceğiz. Olimpiyatta da kürsüde yer almak istiyoruz" diye konuştu
TürkiyeVoleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, beşte beş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Üstündağ, "Bu sezonu 22'de 22 yaparak kapatmak istiyoruz. Japonya ve Belçika maçlarından da galibiyetle ayrılıp, grup birincisi olarak olimpiyata gideceğiz. Olimpiyatta da kürsüde yer almak istiyoruz" diye konuştu