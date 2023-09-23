Türkiye 3-1 Japonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi!

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mız 2024 Paris Olimpiyat Eleme maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Rakibini 3-1'lik skorla geçmesini bilen Filenin Sultanları sürprize izin vermedi. Kazanma alışkanlığını devam ettiren Kadın Voleybol Milli Takımı'mız 6'da 6 yaparak Olimpiyat'a gitmeyi garantiledi.
2024 Paris Olimpiyat Elemeleri 6. maçında Japonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, güçlü rakinibi mağlup ederek son virajda hata yapmadı. Gruptaki 6. maçınıda kazanan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mız galibiyet serisini sürdürerek Olimpiyatlara gitmeyi garantiledi.