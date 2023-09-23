Haberler Voleybol Türkiye 3-1 Japonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi!

Türkiye 3-1 Japonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi!

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ndeki 6. maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. 6. maçında da rakibini devirmesini bilen A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız Japonya karşısında hata yapmadı ve 6'da 6 yaparak olimpiyatlar katılmayı garantiledi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 15:34
Türkiye 3-1 Japonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi!

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mız 2024 Paris Olimpiyat Eleme maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Rakibini 3-1'lik skorla geçmesini bilen Filenin Sultanları sürprize izin vermedi. Kazanma alışkanlığını devam ettiren Kadın Voleybol Milli Takımı'mız 6'da 6 yaparak Olimpiyat'a gitmeyi garantiledi.

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri 6. maçında Japonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, güçlü rakinibi mağlup ederek son virajda hata yapmadı. Gruptaki 6. maçınıda kazanan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mız galibiyet serisini sürdürerek Olimpiyatlara gitmeyi garantiledi.

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