TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN - Brezilya Türkiye maçı canlı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşı karşıya geliyor.

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları Brezilyayı'da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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BREZİLYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Brezilya maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 10:00'da başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set: Brezilya 21 - 25 Türkiye

2. Set: Brezilya 27 - 29 Türkiye

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)