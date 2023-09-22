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TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN - Brezilya Türkiye maçı canlı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşı karşıya geliyor. 2023 Milletlet Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları Brezilya'yı da mağlup etmek istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:01
TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN - Brezilya Türkiye maçı canlı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşı karşıya geliyor.

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları Brezilyayı'da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BREZİLYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BREZİLYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Brezilya maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 10:00'da başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set: Brezilya 21 - 25 Türkiye

2. Set: Brezilya 27 - 29 Türkiye

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

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