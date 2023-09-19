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TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Peru ile karşılaşıyor. Türkiye - Peru maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 07:20 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 07:30
TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Peru ile karşı karşıya geliyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan karşılaşma TSİ 07.00'de başladı ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE PERU MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

"İLK 2" OLİMPİYAT KOTASI ALACAK

Olimpiyat Oyunları Elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

GRUPLAR

Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak.

Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

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