Haberler Voleybol TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Peru voleybol maçı canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından merakl araştırılıyor. Olimpiyat elemeleri 2024 başladı ve Filenin Sultanları Japonya'da oynanan B grubunda mücadele veriyor. Grupta ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'a set vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta ilk iki sırayı aldığı takdirde Paris 2024'e hak kazanacak. Maçı takip etmek isteyen sporseverler, "Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Grupta Porto Riko, Bulgaristan ve Peru dışında Arjantin, Brezilya, Japonya ve Belçika ile de mücadele edecek olan Filenin Sultanları maç takvimi yayımlandı. Peki, Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 09:03
TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Peru voleybol maçı canlı izle araştırmaları merakla yapılıyor. Paris 2024 biletini almak için Japonya'da Olimpiyat elemeleri oynayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası sonrası bu turnuvadan da zaferle ayrılmak istiyor. Bu anlamda, "Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu yanıt arıyor. Grupta Bulgaristan ve Porto Riko'yu geçerek 2'de 2 yapan sultanlar, turnuvanın favorilerinden. Peki, Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TÜRKİYE - PERU VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyat elemeleri 19 Eylül 2024 Salı günü oynanacak. TSİ 07.00'de başlayacak mücadele Japonya'da oynanacak.

TÜRKİYE - PERU MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Peru voleybol maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - PERU MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

DİĞER
"Minnetsiz köpek... Ayrıyken kimlerle birlikte oldun" Ünlü sosyal medya fenomeni Aycan Varış'ın sevgilisiyle kavgası karakolda bitti!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Çakar'dan flaş yorum: Koskoca F.Bahçe'nin...
Buruk'tan flaş karar! Devler Ligi'nde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti!
Yenilmez armada
JANDARMA PERTEM BAŞVURU EKRANI
Mevlid Kandili ne zaman 2023?
EMEKLİYE 5 BİN TL CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzon'da derbi galibiyeti coşkusu! Trabzon'da derbi galibiyeti coşkusu! 08:33
Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? 08:07
Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? 08:04
Fırtına'ya büyük övgü! "Fark daha fazla olabilirdi" Fırtına'ya büyük övgü! "Fark daha fazla olabilirdi" 07:28
O yıldızlara flaş eleştiri! "Aslında yoklardı" O yıldızlara flaş eleştiri! "Aslında yoklardı" 07:02
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? 00:38
Daha Eski
Toroğlu yorumladı! İptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! İptal kararı doğru mu? 00:38
Güneş: Kötü oynadık, hak etmedik! Güneş: Kötü oynadık, hak etmedik! 00:38
Bjelica: Beşiktaş'a fırsat dahi vermedik! Bjelica: Beşiktaş'a fırsat dahi vermedik! 00:38
Fırtına'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! Fırtına'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 00:38
Maç sonu dikkat çeken görüntü! Bakasetas'ın boynunda... Maç sonu dikkat çeken görüntü! Bakasetas'ın boynunda... 00:38
Akyazı'da Fırtına koptu! Trabzon Beşiktaş'ı farklı geçti Akyazı'da Fırtına koptu! Trabzon Beşiktaş'ı farklı geçti 00:38