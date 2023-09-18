TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Peru voleybol maçı canlı izle araştırmaları merakla yapılıyor. Paris 2024 biletini almak için Japonya'da Olimpiyat elemeleri oynayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası sonrası bu turnuvadan da zaferle ayrılmak istiyor. Bu anlamda, "Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu yanıt arıyor. Grupta Bulgaristan ve Porto Riko'yu geçerek 2'de 2 yapan sultanlar, turnuvanın favorilerinden. Peki, Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
TÜRKİYE - PERU VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
2024 Paris Olimpiyat elemeleri 19 Eylül 2024 Salı günü oynanacak. TSİ 07.00'de başlayacak mücadele Japonya'da oynanacak.
TÜRKİYE - PERU MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Peru voleybol maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - PERU MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!