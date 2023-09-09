SLOVENYA TÜRKİYE MAÇI CANLI | Slovenya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, çeyrek final turuna adını yazdırmak için Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SLOVENYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovenya - Türkiye maçı 9 Eylül Cumartesi günü TSİ 17:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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