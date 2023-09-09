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SLOVENYA TÜRKİYE MAÇI CANLI | Slovenya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale adını yazdırmak için mücadele edecek olan Filenin Efeleri'nin Slovenya ile yapacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Slovenya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 13:58 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 14:10
SLOVENYA TÜRKİYE MAÇI CANLI | Slovenya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, çeyrek final turuna adını yazdırmak için Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SLOVENYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovenya - Türkiye maçı 9 Eylül Cumartesi günü TSİ 17:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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