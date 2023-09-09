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Samsunspor Teknik Direktörü: Hüseyin Eroğlu: Vizyonumuz Avrupa'ya oyuncu taşımak

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, vizyonlarının Avrupa'ya oyuncu taşımak olduğunu söyledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 17:33
Samsunspor Teknik Direktörü: Hüseyin Eroğlu: Vizyonumuz Avrupa'ya oyuncu taşımak

Hüseyin Eroğlu, Akademi antrenörlerine dönük yaptığı konuşmada, kendilerinin de antrenörlük kariyerlerine Akademi antrenörü olarak başladıklarını vurgulayarak, "Akademi antrenörlüğü kurumsallığı hedefleyen Samsunspor gibi kulüplerde en önemli görevlerden biridir. Burada önce oyuncularınızı iyi tanımanız, rol model olmanız, teknik ve taktik beceriler kadar iletişim becerilerine de katkı sağlamanız gerekecek" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın vizyonunun, altyapıdan yetişen oyuncuların önce A takıma, sonra da Avrupa'ya gitmesi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bu kadar güzel tesisler hazırlanıyorsa, bize en güzel koşullar sunuluyorsa, bahanemiz yok. Vizyonumuz Avrupa'ya oyuncu taşımak ve bu anlamda en önemli görev sizlere düşüyor. A takıma yükselen her genç oyuncunun teknik-taktik, fiziksel ve zihinsel olarak hazır gelebilmesi için işbirliği içerisinde olacağız. Biz sizlere katkı yapmak, iyi yaptığınız işlerin daha da iyi olması için antrenmanlarınıza geleceğiz, sizler de önceden haber vermek koşulu ile bizin antrenmanlarımızı izleyebilir, gözlem yapabilirsiniz. A takım ile alt yaş gruplarında aynı oyun formasyonu, oyun sistemi kullanmanın yollarını bulmalıyız ki, A takıma gelen genç oyuncunun uyumu daha kolay, performansı daha yüksek olsun" diye konuştu.

Alt yaş kategorilerinde de maç kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım felsefesi son derece zararlı. Kazanmak önemli, oyunun ve oyuncunun geliştiğini görerek kazanmak çok daha önemli. U19 takımı gibi U17 ve U15 takımlarındaki futbolcuların da potansiyelleri varsa A takım kadrosuna gelebileceğini unutmayın. A takıma gelen genç oyuncunun doğru antrenman yapması gerekiyor. Bizler geçmişte 16 ve 15 yaşındayken gençlerimizi 1. Lig'de oynattık. Çünkü hazırlardı. Hem maçlarınızı seyredeceğiz, hem de sürekli iletişim içerisinde olacağız. Teorik eğitimler yapacağız. Kapımız sizlere her zaman açık" şeklinde konuştu.

Yapılan toplantıya Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Nöral Teknik Koç Adnan Aydemir ve Samsunspor Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar'da katıldı.

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