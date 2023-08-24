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Halkbank Mert Matic'le sözleşme yeniledi!

Son dakika spor haberleri... Milli voleybolcu Mert Matic, geçen sezon kadrosuna dahil olduğu Halkbank'la sözleşme yeniledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:29
Halkbank Mert Matic'le sözleşme yeniledi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli orta oyuncu Mert Matic ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, iç transfer çalışmalarında sona yaklaştı.

Ligde şampiyonluğu hedefleyen Halkbank, geçen sezon kadrosuna kattığı milli voleybolcu Mert Matic ile yeni sezonda da devam etme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matic, "Halkbank'ta bir sene daha olacağım için çok mutluyum. Takımda bazı değişiklikler olsa da geçen yılın kadrosunu büyük oranda koruduk. Yeni bir antrenörle çalışacağız, bu yeni bir anlayış ve değişim anlamına geliyor. Hocamız deneyimli, başarılı ve kariyerli bir isim. Sporcuları geliştirdiği gibi takıma da çok şey katacaktır." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın hedeflerinin her zamanki gibi yüksek olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Kulübün genlerinde bu var. Artık her kupada şampiyon olarak camiamıza yakışan işler yapmak istiyoruz. Buna Şampiyonlar Ligi'ni de dahil ediyorum. Geçen yılı üçüncü bitirmiştik, bu sezon final neden olmasın? Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Büyük, herkesi mutlu edecek sonuçların altına imza atacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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