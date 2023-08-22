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Gruptan çıkmayı garantiledik!

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’ndaki 3. maçında Çekya’yı da 3-1 mağlup edip 3’te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Gruptan çıkmayı garantiledik!
Filenin Sultanları, koleksiyondaki eksik kalan Avrupa şampiyonluğu için dolu dizgin ilerliyor. Açılışı 3-0'lık İsveç galibiyetiyle yapan Sultanlar, Azerbaycan engelini de aynı skorla geçmesinin ardından Almanya'nın Düsseldorf kentinde Çekya ile karşılaştı. Çekya'yı da 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17'yle 3-1 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Filenin Sultanları, 4. maçını yarın Yunanistan'la oynayacak. Gruplarda ilk 4'te yer alanlar 16'lı tura yükselecek. Ancak grup lideri olarak çıkmak, çapraz eşleşmede diğer grubun 4.'süyle eşleşme anlamında avantaj sağlayacak. A Grubu'ndaki Sırbistan ve Polonya gibi takımlarla erken eşleşme yaşamamak adına liderlik çok önemli.

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Filenin Sultanları 3'te 3 ile gruptan çıkmayı garantiledi!
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