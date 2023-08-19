Türkiye 3-0 Sırbistan (MAÇ SONUCU ÖZET)

2023 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Milliler, dördüncü ve son hazırlık müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 30-28, 27-25 ve 26-24'lük setlerle 3-0 kazandı.

İki takımın anlaşması gereği oynanan ekstra seti ise 25-18'lik skorla Sırbistan üstün tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, diğer hazırlık maçlarında Sırbistan'ı 3-2, Japonya ile Mısır'ı da 3-1 mağlup etmişti.