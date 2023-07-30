Türkiye - Katar maçı CANLI izle

FIVB Challenger Kupası'nda heyecan devam ediyor. Zorlu turnuvanın finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Katar ile karşı karşıya geliyor.
Filenin Efeleri, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen organizasyonda rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor.
TÜRKİYE - KATAR FIVB CHALLENGER KUPASI FİNALİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
TÜRKİYE - KATAR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Katar final karşılaşması TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.