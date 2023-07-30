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Türkiye - Katar maçı CANLI izle

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Challenger Kupası finalinde turnuvanın ev sahibi Katar ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmak istiyor. Türkiye - Katar maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 18:48 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 18:58
Türkiye - Katar maçı CANLI izle

FIVB Challenger Kupası'nda heyecan devam ediyor. Zorlu turnuvanın finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Katar ile karşı karşıya geliyor.

Filenin Efeleri, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen organizasyonda rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE - KATAR FIVB CHALLENGER KUPASI FİNALİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TÜRKİYE - KATAR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Katar final karşılaşması TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

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TÜRKİYE - KATAR MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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