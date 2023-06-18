Haberler Voleybol Dominik Cumhuriyeti-Türkiye: 1-3 | MAÇ SONUCU - Filenin Sultanları doludizgin!

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye: 1-3 | MAÇ SONUCU - Filenin Sultanları doludizgin!

Son dakika spor haberleri... VNL'in Hong Kong etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek altıncı galibiyetini elde etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 14:27
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye: 1-3 | MAÇ SONUCU - Filenin Sultanları doludizgin!

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci ayağı olan Hong Kong'daki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni setlerde 3-1 mağlup etti. Milliler, Uluslar Ligi'nin ikinci haftasını galibiyetle tamamlarken, turnuvadaki toplamda altıncı galibiyetine imza atmış oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan Tayland'daki ilk maçını 28 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'de Japonya'ya karşı oynayacak.

Salon: Hong Kong Coliseum
Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, Gonzalez, Gonzalez Lopez, B.Martinez, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (Martinez Caro, Rodriguez (L), Tapia)
Türkiye: Vargas, Hande, Eda, Elif, Ebrar, Zehra, Simge (L) (Ayça, Saliha, Cansu)
Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 20-25
Süre: 1 saat 53 dakika

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