Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit Maja Ognjenovic'e teşekkür etti

Eczacıbaşı Dynavit Maja Ognjenovic'e teşekkür etti

Son dakika spor haberleri... Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonda kadroda yer almayacak Sırp pasör Maja Ognjenovic'e teşekkür mesajı yayınladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 13:33
Eczacıbaşı Dynavit Maja Ognjenovic'e teşekkür etti

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda kadroda yer almayacak Sırp oyuncu Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Maja, kulüp tarihimiz boyunca turuncu-beyazlı formamızı giyen en önemli oyuncularımızdan biri. Tecrübesi, özverisi, kariyeri ve en önemlisi de karakteri ile bizlere çok güzel ve önemli tecrübeler kattı. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

38 yaşındaki pasör, 3 farklı dönemde 5 sezon formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit'te CEV Kupası (2018, 2022) ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası (2016) şampiyonlukları yaşadı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum'un o sözü akıllara geldi...
Hocalar kararını verdi! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının 11'leri
Tarih verildi! Zaha ile kritik görüşme
Derbi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Naz Akyol'un yeni takımı açıklandı!
ABD - Türkiye maçı saat kaçta?
2023 MEBBİS uzman öğretmen sınavı başvuru ekranı
Marvel Spider-Man 2 Remastered ne zaman çıkacak?
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Denizlispor'da şaşırtan görüntü! Tesislerde koyun otlatıldı Denizlispor'da şaşırtan görüntü! Tesislerde koyun otlatıldı 13:38
Eski F.Bahçeli futbolcu Yüksel Gündüz vefat etti Eski F.Bahçeli futbolcu Yüksel Gündüz vefat etti 13:35
Eczacıbaşı Maja Ognjenovic'e teşekkür etti Eczacıbaşı Maja Ognjenovic'e teşekkür etti 13:33
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta? Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta? 13:17
Real Madrid'de bir devir bitiyor! Real Madrid'de bir devir bitiyor! 13:07
Ali Akman ile yollar ayrılıyor Ali Akman ile yollar ayrılıyor 12:48
Daha Eski
Şenol Güneş ile golü hatırladılar Şenol Güneş ile golü hatırladılar 12:46
"Sivasspor'da çok güzel şeyler yaptık" "Sivasspor'da çok güzel şeyler yaptık" 12:44
Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta? Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta? 12:40
Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta? Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta? 12:38
Lecce - Bologna maçı saat kaçta? Lecce - Bologna maçı saat kaçta? 12:34
Roma - Spezia maçı saat kaçta? Roma - Spezia maçı saat kaçta? 12:31