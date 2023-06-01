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TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

Milletler Ligi'nin ikinci maçında filenin sultanları, Sırbistan'ı ağırlıyor. İlk karşılaşmada Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan A Milli Voleybol Takımımız, ikide iki yapmayı hedefliyor. Peki Türkiye - Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:43 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:50
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında tattığı galibiyetle birlikte bu karşılaşmada ikide iki yapmak isteyen millilere karşı, ilk maçını ABD ile yapan rakibi Sırbistan, maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Peki Türkiye - Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Sırbistan maçı 1 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

GÜNEY KORE'YE KARŞI 3-0'LIK ÜSTÜNLÜK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği müsabakaya her iki takım da iyi başladı. İlk sette rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", setin sonlarına doğru 9 sayılık (11-20) farka ulaştı. Güney Kore, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 11 sayı farkla 25-14 önde bitirdi.

İkinci sete hızlı başlayan Güney Kore'nin 4 sayılık üstünlüğü sonrası farkı kapatan ve oyuna yeniden hakim olan A Milli Takım, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ikinci seti de 25-17 üstün tamamladı. Her iki ülkenin karşılıklı sayılar aldığı üçüncü seti ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla 26-24, maçı da 3-0 kazandı. Milliler, ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

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