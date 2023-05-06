Eczacı finalde

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. 1 saat 54 dakika süren mücadelede 25-22, 25- 21, 21-25, 25-20 sonuçlanan 4 set sonrasında Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.
Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. 1 saat 54 dakika süren mücadelede 25-22, 25- 21, 21-25, 25-20 sonuçlanan 4 set sonrasında Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.