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Eczacı finalde

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. 1 saat 54 dakika süren mücadelede 25-22, 25- 21, 21-25, 25-20 sonuçlanan 4 set sonrasında Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Eczacı finalde
Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. 1 saat 54 dakika süren mücadelede 25-22, 25- 21, 21-25, 25-20 sonuçlanan 4 set sonrasında Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.
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