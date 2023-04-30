VakıfBank 3-0 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

İlk sete iyi başlayan rakibi karşısında Gabi ile sayılar bulan VakıfBank 10-7 üstünlük kurdu. Egonu'nun hücumda bulduğu sayılarla farkı açan VakıfBank, seti 25-15 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette 10-7 öne geçen VakıfBank karşısında Fenerbahçe Opet, rakibine sayı şansı vermediği bölümde Vargas, Fedorovtseva'nın sayılarıyla 12-10 üstünlük kurdu. Son bölüme 18-18 eşitlikle girilen sette daha iyi bir oyun ortaya koyan VakıfBank seti 25-23 galip tamamladı.

Üçüncü sete etkili başlayan VakıfBank, setin başında 7-4 üstünlük kurdu. Fenerbahçe Opet, Cristina'nın sayılarıyla etkili olduğu bölümde 16-15 öne geçti. Egonu'nun sayılarıyla tekrar 19-17 üstünlük kuran VakıfBank, 24-20 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe Opet 25-24 üstünlük kurdu. VakıfBank, geriden gelerek bu seti de 29-27 aldı ve rakibini 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Ferhat Büyükpamukçu

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)

Fenerbahçe Opet: Cristina, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken, Cansu Çetin)

Setler: 25-15, 25-23, 29-27

Süre: 81 dakika (19, 28, 34)