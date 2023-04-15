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Galatasaray HDI Sigorta 3-0 PTT (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta evinde PTT ile karşı karşıya geldi. G.Saray HDI Sigorta mücadeleden setlerin ardından 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 19:09
Galatasaray HDI Sigorta 3-0 PTT (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, evinde karşılaştığı PTT'yi 3-0 yendi.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Emine Arıcı, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, Beren Yeşilırmak, Nazlı Eda Kafkas)

PTT: Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Erkul, Caric, Merve Tanyel (Sema Doluca, Derya Çayırgan, Sude Uzun, Yağmur Mislina Kılıç, Mısra Aşçı, Ezgi Taşdemir, Elif Su Yavuz)

Setler: 26-24, 25-19, 25-23

Süre: 89 dakika (30, 31, 28)

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